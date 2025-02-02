كاتب صحفي: الدور المصري في دعم فلسطين مستمر دون توقف

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الدولة المصرية قدّمت كافة المساعدات الطبية اللازمة وسيارات الإسعاف لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر وفرت أيضًا فرقًا طبية لفحص الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج ووفرت الأدوية اللازمة لهم.

وفي مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح "أبو الهول" أن العديد من الأطباء المصريين أبدوا استعدادهم للتطوع لدخول غزة، مشيرًا إلى أن معظم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى القطاع جاءت من مصر.

وتابع: "قطاع غزة بحاجة إلى عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية يوميًا لاستعادة الحياة فيه"، مضيفًا أن المصريين يتسابقون لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الدور المصري في دعم فلسطين لم يتوقف لحظة، معتبرًا أن جهود مصر كانت العامل الرئيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.