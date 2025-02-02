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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
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كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة الغير مطابقة للمواصفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه طبقا للقانون أي جهاز اتصالات يدخل يجب أن يكون حاصلا على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

ولفت إلى أنه يجب على أي مستهلك مقبل على شراء هاتف التأكد من اعتماد الهاتف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويكون ذلك من خلال تطبيق تليفوني الذي يوضح إذا كان الهاتف صالح من عدمه أو عليه ضرائب أم لا.
واستطرد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أي مستورد راغب في توريد الهواتف المحمولة يجب عليه الحصول على شهادة اعتماد دولية من بعض المعامل المعتمدة دوليًا.
 

المهندس محمد إبراهيم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حظر تفعيل الهواتف المحمولة الغير مطابقة للمواصفات