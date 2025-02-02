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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فرانكفورت يتعادل مع فولفسبورج في الدوري الألماني

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج بالتعادل 1-1 في لقاء جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الدوري الألماني.

شهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًا بين الفريقين رغم المحاولات المتبادلة من الجانبين، حيث فشل كل من آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، سجل فولفسبورج هدف التقدم في الدقيقة 61 بواسطة لويس سيلفا ميلو مدافع فرانكفورت بهدف في مرماه . 

لكن آينتراخت فرانكفورت تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 81 بفضل هدف كان أوزون بعد تمريرة من جان ماتيو باهويا نجوس.

على الرغم من محاولات الفريقين لتحقيق هدف آخر، إلا أن المباراة انتهت بنتيجة 1-1، ليحصل كل فريق على نقطة من المباراة.

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