محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال مشروع تركيب الإنترلوك

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال مشروع الإنترلوك ورفع كفاءة الأرصفة بعدد من شوارع حي القنطرة بشرق مدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2025م.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن أعمال تركيب الانترلوك تهدف إلى تسهيل حركة المرور وتحسين الشكل الجمالي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات تطوير الشوارع الطرق والمحاور المرورية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمعنية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وفي الوقت المحدد، وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

و أكد المحافظ استمرار أعمال رفع كفاءة بيارات الصرف الصحي، وإنشاء شبكة صفايات لمياه الأمطار، وضرورة تنفيذ الأعمال طبقاً للمعايير الفنية المحددة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومي، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمحافظة، والوقوف على إحتياجات المواطنين.

خلال جولته التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين بشوارع حي القنطرة واستمع إلى طلباتهم، والتي كان من بينها" كابلات أبراج كهرباء الضغط العالي، وتقنين أوضاع أراضي الإصلاح الزراعي"، مؤكداً على التواصل المباشر مع المواطنين دون وسيط وحل مشاكلهم ميدانياً.

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