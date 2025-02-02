تكريم أوائل الطلبة وحفظة القرآن الكريم على مستوى الصعيد

نظمت الجمعية الشرعية الرئيسية بمحافظة المنيا احتفالية “يوم التفوق لعام 2025” لتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميًا على مستوى الجامعات بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار دعم ورعاية النماذج المتميزة وتشجيع الشباب على تحقيق التفوق في مختلف المجالات.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم 110 فائزين على مستوى محافظات ( المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والوادى الجديد وأسوان )، شملت المتفوقين في مسابقة القرآن الكريم، وأوائل الثانوية العامة والأزهرية، والإعدادية العامة والأزهرية، بالإضافة إلى تكريم متحدي الإعاقة وأمهاتهم، تقديرًا لإرادتهم القوية وجهود أسرهم في دعمهم لتحقيق النجاح. كما شمل التكريم المتفوقين على مستوى الجمهورية ضمن مشروع “سنابل الخير”.

وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم التفوق العلمي والديني، مشيدًا بدور الجمعية الشرعية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تحفيز الشباب على التميز وغرس القيم الدينية والعلمية في نفوسهم.

وتضمنت الاحتفالية توزيع جوائز نقدية وعينية على الفائزين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بأبناء الصعيد.