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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فالنسيا يحقق فوزًا مهمًا على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

فوز فالنسيا
فوز فالنسيا
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تمكن فريق فالنسيا من الفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تقدم فالنسيا في الشوط الأول في الدقيقة 44 بفضل هدف سجله لويس ريوخا بعد تمريرة رائعة من خافي جييرا. 

ومع بداية الشوط الثاني، عزز الفريق تقدمه في الدقيقة 65 عندما أضاف بابلو دوران الهدف الثاني، بعد تمريرة من سيرجيو كاريرا.

ورغم محاولات سيلتا فيجو للعودة في المباراة، تمكن الفريق الزائر من تقليص الفارق في الدقيقة 68 بهدف سجله خافي غييرا بعد تمريرة من لويس ريوخا، ولكن النتيجة النهائية كانت 2-1 لصالح فالنسيا.

وبهذا الفوز، يعزز فالنسيا موقعه في ترتيب الدوري الإسباني، فيما يواصل سيلتا فيجو البحث عن تحسين أدائه في المباريات المقبلة.

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