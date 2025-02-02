"بأغاني وشيكولاته كوكب الشرق".. ماسبيرو يكرم أبطال مسلسل "أم كلثوم"

سادت أجواء من البهجة قبل بدء حفل تكريم أبطال مسلسل “أم كلثوم” بماسبيرو، وذلك احتفالًا بمرور 25 عاما على انتاجه من قبل التليفزيون المصري، حيث أقامت الهيئة الوطنية للإعلام مساء اليوم برئاسة الكاتب أحمد المسلماني حفلًا عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في مسرح التليفزيون بماسبيرو.

يتضمن الحفل تكريمًا لأسرة المسلسل بمناسبة مرور25 عامًا علي إنتاجه من قبل التليفزيون المصري، كما يتضمن حفلًا غنائيًا لروائع كوكب الشرق تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم.

وقال أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الاحتفال بمناسبة مرور ربع قرن علي مسلسل “أم كلثوم”، وإحياء الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة.



ويشهد حفل أم كلثوم الذي يقام علي مسرح التليفزيون للمرة الأولي منذ سنوات عديدة، حضور نخبة من الفنانين المصريين في مقدمتهم مخرجة مسلسل ام كلثوم أنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل.

كما يشهد الحفل تكريم 16 فنانًا من نجوم المسلسل الذي يعد أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي. حيث يجري تكريم الفنانين: نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب،خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم، منال سلامة، أحمد عبد اللطيف، عبد العزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، اشرف زكي، توفيق عبد الحميد، محمد ابو داود، احمد صيام، كمال ابو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز، مصور عماد.

وسادت أجواء من البهجة داخل مسرح التليفزيون بسبب عودة ماسبيرو والقرارت الهامة التي اتخذها الكاتب أحمد المسلمانى منذ توليه منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومن بينها إقامة حفل لتكريم أبطال مسلسل ام كلثوم، كما شهد المسرح قبل دقائق من انطلاق الحفل توزيع شيكولاتة تحمل صورة أم كلثوم، تفاعل معها الحضور من النجوم وفنانين السينما والتليفزيون والشخصيات العامة المتواجدون بالحفل.