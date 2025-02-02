ياسمين صبري تخفي وجهها وتثير الشكوك في بوستر "الأميرة - ضل حيطة"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوستر لمسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة النجمة ياسمين صبري المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، تأليف محمد سيد بشير واخراج شيرين عادل وانتاج مها سليم.



وأثارت ياسمين صبري الجدل والشكوك بهذا البوستر، حيث تعمدت اخفاء وجهها وارتدت فستان باللون الأسود مع طرحة لغطاء الرأس، وفي خلفها حائط به شروخ، ولم يتم الكشف عن هذا البوستر هل هو رسمي ام تشويقي او مسرب.

مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن ياسمين صبرى عُرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

والجدير بالذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق ، وإخراج محمد سامي.