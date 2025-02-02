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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تولوز ونيس يتعادلان في مباراة مثيرة بالدوري الفرنسي

نتيجة المباراة
نتيجة المباراة
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تعادل فريق تولوز مع نظيره نيس الذي يلعب له المحترف المصري محمد عبد المنعم  بنتيجة 1-1 في مباراة مثيرة جرت اليوم على ملعب تولوز ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

بدأت المباراة بسيطرة واضحة من فريق نيس الذي تمكن من التقدم في الدقيقة 18 عن طريق مهاجمه غايتان لابورد من ركلة جزاء. 

 ولكن تولوز لم يستسلم، وبحث عن فرصة لتعديل النتيجة طوال مجريات اللقاء، وفي الدقيقة 85، تمكن مارك ماكنزي من إحراز هدف التعادل لصالح تولوز، ليحسم الفريقان النقاط بالتعادل.

ورغم المحاولات المستمرة من كلا الفريقين، إلا أن نتيجة 1-1 كانت هي النهاية للمباراة التي شهدت أداءً جيدًا من الطرفين.

وتستمر المنافسة في الدوري الفرنسي، حيث يواصل كل من تولوز ونيس سعيهما لتحسين وضعهما في الترتيب العام.

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