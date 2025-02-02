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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يستقبل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية السابق

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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استقبل  محافظ الجيزة المهندس فؤاد زكريا الرئيس السابق للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك عقب صدور قراروزير الموارد المائية والرى بتكليفه بمهام  مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجاري المائية للوجه القبلي.


و أثنى محافظ الجيزة على دور المهندس فؤاد زكريا في إدارة شئون الإدارة المركزية للموارد المائية والرى والتعاون المثمر بالملفات المشتركة مع محافظة الجيزة مما ساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى محافظة الجيزة، مقدمًا له الشكر على ما بذله من مجهودات طوال مدة خدمته.


من جانبه قدم المهندس فؤاد زكريا الشكر لمحافظ الجيزة لتعاون أجهزة المحافظة ودورها في تسهيل أعمال الإدارة وسرعة الإستجابة لإحتياجات ومتطلبات العمل.
كما تبادل الطرفان الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح بما يخدم مصلحة المواطنين.

 

رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقاهرة والجيزة تهنئته بتولي مهام منصبه الجديد مديرا لصيانة المجاري المائية للوجه القبلي إستقبل محافظ الجيزة