اعتمد الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الأول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد.

لحظة اعتماد النتيجة

بنسبة 97.5%.. اعتماد نتيجة معاهد التمريض في بورسعيد

وبلغت نسبة نجاح الطلاب 97.5%، حيث تقدم للإمتحان في الصف الأول لهذا العام 179 طالبا وطالبة بمعهدي المبرة والسلام

وهنأ مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية الناجحين، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالمزيد من النجاح والتوفيق في مستقبلهم المهنى، ولأولياء أمورهم على الجهد المبذول مع أولادهم، لتقديم نماذج نافعة للمجتمع المصرى ولوطنهم الحبيبة مصر

كما وجه الشكر إلى هيئة التدريس والعاملين بإدارة التعليم الفني ومعاهد الفرع على الجهد المبذول طوال الفصل الدراسي الأول، للوصول للنتيجة المرجوة للطلاب والطالبات بمعاهد رعاية الفنية للتمريض.