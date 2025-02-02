هدى الأتربي تتصدر مؤشرات البحث على جوجل بـ بوستر "العتاولة 2"

تصدرت الفنانة هدى الأتربي مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد نشرها البوستر الرسمي لمسلسل "العتاولة2" استعدادا للموسم الرمضاني لعام 2025

ونشرت هدى البوستر الرسمي لشخصية دينا بـ"العتاولة" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وكتبت "عودة قنبلة الجيل .. استنوا دينا في العتاولة٢"



وقالت “الأتربي” إن الجزء الثاني لمسلسل العتاولة سيحمل العديد من المفاجأت في شخصية دينا مضيفة: "دينا هتفضل دلوعة طبعا لكن الجديد ان في خط درامي أكبر للشخصية وكوميدي أحيانا ومفاجآت آخرى في العمل".

مسلسل" العتاولة 2" يشارك في بطولته نخبه كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده ، زينة، باسم سمرة، هدى الاتربي ومصطفى أبو سريع وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد انضموا مؤخرًا للجزء الثاني.

مسلسل "العتاولة" من تأليف مصطفى جمال هشام وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج "سيدارز آرت برودكشن" صباح إخوان.