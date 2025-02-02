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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أشرف بن شرقي يدعم الأهلي من المقصورة في مباراة مودرن سبورت|صور

أشرف بن شرقي في ملعب
أشرف بن شرقي في ملعب السلام
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تواجد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الHهلي المنضم حديثا إلى صفوف القلعة الحمراء في مقصورة استاد السلام لدعم الفريق في مباراة مودرن سبورت ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

وحرص بن شرقي على التواجد في الملعب لدعم لاعبي الأهلي في مباراة مودن سبورت.

الأهلي يتعاقد من بن شرقي

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المغربي اشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو للاعب المغربي أشرف بن شرقي وهو في مركب بنهر النيل متوجها إلى مقر النادي الأهلي الجزيرة.

وعلق الحساب الرسمي للنادي قائلًا: “للقاهرة لون واحد .. لإفريقيا بطل واحد”.

 

المغربي أشرف بن شرقي مقصورة استاد السلام مباراة مودرن سبورت