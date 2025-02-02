تفاصيل زيارة أحمد الشرع إلى الرياض.. 3 أهداف على الطاولة

كشف الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، تفاصيل زيارة أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية للرياض، موضحا أنها تهدف لـ 3 أمور.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإدارة السورية تريد الاستفادة من التحركات السعودية لإضعاف تأثير قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا.

وأضاف الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن الهدف الثاني هو توفير إمدادات الطاقة حيث تعول الإدارة السورية الجديدة على السعودية لحاجتها من الطاقة.

وأكد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن الهدف الثالث هو إعمار سوريا، حيث هناك تقديرات تشير إلى أن عملية إعادة إعمار سوريا تتخطى 300 مليار دولار.

واختتم أن عملية إعادة إعمار سوريا لن تكون قاصرة على السعودية بل ستكون هناك أدوار أخرى لدول عربية أخرى مثل مصر التي يوجد بها شركات كبرى.