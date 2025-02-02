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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يتقدم على مانشستر سيتي بهدف أوديجارد في الشوط الأول

هدف الشوط الاول
هدف الشوط الاول
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أنهى فريق أرسنال الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر سيتي متقدمًا بهدف نظيف في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل القائد مارتن أوديجارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الثانية من المباراة بعد تمريرة حاسمة من الألماني كاي هافيرتز، ليستغل أوديجارد الفرصة ويسدد كرة قوية لم يتمكن حارس السيتي من التصدي لها.

الشوط الأول شهد استحواذًا متكافئًا بين الفريقين، حيث حاول مانشستر سيتي العودة في النتيجة من خلال عدة محاولات هجومية، إلا أن دفاع أرسنال وحارسه كانا في الموعد، مما حافظ على تقدم الفريق اللندني.

بداية قوية لأرسنال في اللقاء قد تمنحه الثقة لإكمال المباراة بنفس الأداء، بينما يتعين على مانشستر سيتي إعادة ترتيب أوراقه في الشوط الثاني للعودة في النتيجة.

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