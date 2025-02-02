أرسنال يتقدم على مانشستر سيتي بهدف أوديجارد في الشوط الأول

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر سيتي متقدمًا بهدف نظيف في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل القائد مارتن أوديجارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الثانية من المباراة بعد تمريرة حاسمة من الألماني كاي هافيرتز، ليستغل أوديجارد الفرصة ويسدد كرة قوية لم يتمكن حارس السيتي من التصدي لها.

الشوط الأول شهد استحواذًا متكافئًا بين الفريقين، حيث حاول مانشستر سيتي العودة في النتيجة من خلال عدة محاولات هجومية، إلا أن دفاع أرسنال وحارسه كانا في الموعد، مما حافظ على تقدم الفريق اللندني.

بداية قوية لأرسنال في اللقاء قد تمنحه الثقة لإكمال المباراة بنفس الأداء، بينما يتعين على مانشستر سيتي إعادة ترتيب أوراقه في الشوط الثاني للعودة في النتيجة.