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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير فلسطيني سابق: إسرائيل دمرت نحو 90% من البنية التحتية في غزة

حسن عصفور، وزير المفاوضات
حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق
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كشف حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن الفلسطينيين الذين عادوا إلى شمال غزة لم يجدوا مقومات الحياة ومنهم من عاد مجددا إلى الجنوب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الأسرى الذين خرجوا من سجون الاحتلال لم يجدوا أسرتهم.

وأكد أن اليهودي دائما يقدم نفسه ضحية رغم أنهم دمروا نحو 90 % من البنية التحتية في قطاع غزة، في حين هناك من يفرح من الفلسطينيين بهذا النصر.

ولفت حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إلى أن منطق الشعب الفلسطيني هو رفض التهجير ويرفع شعار دائما وهو حق العودة.

حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق شمال غزة البنية التحتية في قطاع غزة