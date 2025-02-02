ندوة لمناقشة كتاب "مدرسة حسن نصر الله وآيات يحيى السنوار".. الأربعاء 19 فبراير

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "مدرسة حسن نصر الله وآيات يحيى السنوار"، للكاتب الصحفي د.عبد الحليم قنديل، يشارك في المناقشة، د.أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية، د.أحمد الصاوي الباحث في الشئون الإستراتيجية.

يدير الندوة الكاتب الصحفي محمد الشافعي، وذلك يوم الأربعاء 19 فبراير 2025م، الساعة السادسة مساءً، بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.