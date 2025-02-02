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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبو ريدة يوقع بروتوكول تعاون مع السفير الفرنسي لدعم الكرة النسائية

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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وقع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد بروتوكول تعاون مع  إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بحضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وايناس مظهر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

يهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين من أجل تطوير الكرة النسائية المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر لضمان النهوض بها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وعقب توقيع البروتوكول، شارك السفير الفرنسي في مباراة ودية للكرة النسائية علي أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية تشجيعا منه للعبة والتأكيد علي الاهتمام والدعم الكبيرين لها.

ابو ريدة بروتوكول تعاون السفير الفرنسي تطوير الكرة النسائية