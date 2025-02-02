الحبس 3 سنوات لتشكيل عصابي سرق مليون ونصف من تاجر بحلوان

قضت محكمة جنح حلوان، اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بالحبس ثلاث سنوات مع النفاذ، بتهمة سرقة مليون ونصف من داخل فيلا ملك تاجر سيارات بمدينة حلوان.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من تاجر سيارات مقيم بالشارع الغربي دائرة القسم، مفاده اكتشاف سرقة مبلغ قدره مليون و390 ألف جنيه من داخل الفيلا محل سكنه.

وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، وأمكن تحديد هويتهم وتبين أنهم كلا من "أمير .أ.ع"، وشقيقه "إبراهيم.أ"، وشريكهما "مايكل.ج".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي أفراد التشكيل.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق الدخول من شبك المنور.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم21275 لسنة 2024 وباشرت النيابة التحقيقات.