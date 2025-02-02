نائب رئيس تحرير الأهرام: مصر تركز على إعادة إعمار غزة وتحقيق السلام الدائم

أكد شريف سمير، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن الدولة المصرية تواصل التركيز على ثلاثة محاور رئيسية في القضية الفلسطينية: إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إعادة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم، وإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفًا أن هذه المحاور تعكس الدور المحوري لمصر كوسيط نزيه بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وغير مشروط.

وأشار خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد مرارًا على أن ملف تهجير الفلسطينيين يعد "خطًا أحمر" يجب التوقف عنده، في ظل الرفض الشعبي الكبير لفكرة التهجير الذي تجلى في الاحتجاجات أمام معبر رفح، قائلاً إن الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، يجب أن تدرك هذه المخاطر وأن تضغط من أجل دفع محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين نحو تسوية نهائية.

وفيما يتعلق بإعلان مصر استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، أوضح سمير أن هذا القرار يعكس السياسة المصرية الثابتة القائمة على احترام الأعراف والمواثيق الدولية، وضمان التزام جميع الأطراف بمفاوضات السلام، دون اللجوء إلى العنف.

وأشار إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي لحقه يمثل أحد أكبر التحديات في هذه المرحلة، موضحًا أن مصر تأمل في فتح المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية، لضمان عودة الفلسطينيين إلى وطنهم.