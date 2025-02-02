بسبب علي معلول.. جماهير الأهلي توجه رسالة لمجلس الإدارة

وجهت جماهير الأهلي الموجودة في ملعب “السلاح” خلال مباراة الأهلي مع مودرن سبورت رسالة إلى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن موقف النادي من النجم التونسي علي معلول.

وكان علي معلول أعلن عبر وكيل أعماله الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب رفض مارسيل كولر قيده في قائمة الفريق.

ورفعت جماهير الأهلي صورة للنجم التونسي علي معلول وهتفت (خد صورة علي معلول أسطورة).

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مودرن سبورت بعد قليل في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - جراديشار

تشكيل مودرن سبورت

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا

ترتيب الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات احرز 16 هدفا واهتزت شباكه بـ6 أهداف فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

غيابات الأهلي أمام مودرن سبورت

ويغيب عن مباراة اليوم وسام أبو علي ويحيي عطية الله ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وسمير محمد وأشرف داري وعلي معلول ومصطفي مخلوف.

كما يغيب أشرف بن شرقي الوافد الجديد للنادي الأهلي عن الفريق أمام مودرن سبورت بسبب الإصابة التي يعاني منها عندما كان مع فريقه السابق الريان القطري.