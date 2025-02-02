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الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، مسجلا 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع في ميد بنك، ثم 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، البركة"، و50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع في بنوك" أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، فيصل.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.16 جنيه للشراء و 50.26 جنيه للبيع في بنك مصر، ثم 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه  للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، القاهرة، سايب، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية،العربي الافريقي، التعمير والاسكان".

وجاء أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي، قناة السويس".

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