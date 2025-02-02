ديربي ميلانو.. تشكيل هجومي لـ الإنتر ضد ميلان

أعلن المدير الفني لنادي إنتر ميلان، سيموني إنزاجي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة الديربي المرتقبة أمام الغريم التقليدي ميلان، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريك مخيتاريان، فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

و يعتبر ديربي ميلانو واحدًا من أقوى المواجهات في كرة القدم الأوروبية، حيث يطمح كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

موقف الفريقين

يأتى انتر ميلان قبل هذا اللقاء فى المركز الثاني بـ 50 نقطة أما ميلان يأتي فى المركز الثامن بـ 34 نقطة .

وقد فاز ميلان فى أخر المواجهات بهدفين مقابل هدف وذلك فى الدور الاول من المسابقة.