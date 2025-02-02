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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة ميلانو.. صفقات ميلان الجديدة تقود التشكيل أمام إنتر

ميلان
ميلان
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أعلن سيرجو كونسيساو المدير الفنى لفريق ميلان، تشكيل فريقه الذي يخوض به ديربى "ميلانو" أمام نظيره إنتر ميلان، وذلك بعد قليل على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وقرر كونسيساو الدفع بالإنجليزي كايل ووكر، الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق، ليظهر للمرة الأولى بقميص ميلان في لقاء الليلة.

وجاء تشكيل فريق ميلان كالتالى:
حراسة المرمى: مايك ماينان.
خط الدفاع: كايل والكر، فيكايو توموري، ستراهينيا بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: يونس موسى، إسماعيل بن ناصر، تيجاني ريجنديرز، كريستيان بوليسيتش.
خط الهجوم: تامي أبراهام، رفائيل لياو.
يدخل ميلان بصفته صاحب الأرض، مباراة الليلة وهو في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يحتل النيراتزوري المركز الثاني في الوصافة برصيد 50 نقطة، وكلاهما لعب 21 مباراة.


 

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