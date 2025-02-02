شاهد.. البوسترات الرسمية لمسلسل "سيد الناس" استعدادًا لرمضان 2025

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سيد الناس" بطولة النجم "عمرو سعد" البوسترات الشخصية لأبطال العمل على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى استعدادًا لعرضه في رمضان 2025 على مجموعة قنوات Mbc و منصة شاهد.

مسلسل «سيد الناس»، بطولة عمرو سعد، و الفنانة الكبيرة الهام شاهين أحمد زاهر، خالد الصاوى ، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس، وريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهرى وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل “سيد الناس”، في إطار إجتماعي حول إحدي العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا علي عقب.

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