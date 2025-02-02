كواليس تصوير مسلسل “شهادة معاملة أطفال ”.. صور

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن كواليس تصوير مسلسل “شهادة معاملة أطفال” بطولة النجم محمد هنيدي المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2025.
ويقدم هنيدي خلال العمل شخصية محام شرير يلعب بالبيضة والحجر يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالي الأحداث.
“شهادة معاملة أطفال” بطولة محمد هنيدي، ونخبة من النجوم، بينهم صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهي عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي.
يواصل أبطال العمل تصوير مشاهدهم استعدادًا لعرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني *2025*، وهو أحد الأعمال المميزة التي تقدمها المتحدة لهذا الموسم.