وفاة الأديب والكاتب الكبير مصطفى بيومي

الأحد 02/فبراير/2025 - 06:24 م

رحل عن عالمنا الأديب والناقد الكبير مصطفى بيومي الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وقدم الأديب مصطفي بيومي مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية المميزة، كما أن له دراسات نقدية في أعمال نجيب محفوظ، ووصف مصر في أدب نجيب محفوظ، وألف قراءات عن شخصيات روايات أديب نوبل.

كما قدم الروائي مصطفى بيومي مجموعة كبيرة من الروايات والأعمال النقدية وسلسلة "رواد الاستثمار" ومؤلفات متنوعة أخرى، كما حصل على مجموعة من الجوائز الأدبية الهامة ومنهم: الجائزة الأولى في المسابقة القومية عن أدب نجيب محفوظ: الرؤية الوفدية في أدب نجيب محفوظ.

وجائزة سعاد الصباح في الرواية: لمحات من حياة المواطن م ب، وجائزة أخبار اليوم في الرواية: نقطة بعيدة في القلب، وسبع جوائز من الهيئة العامة لقصور الثقافة في الرواية والنقد الأدبي ومسرحية الفصل الواحد، وجائزة سوزان مبارك في أدب الطفل.