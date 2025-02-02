توتنهام يحقق الفوز على برينتفورد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

نجح فريق توتنهام هوتسبر في تحقيق انتصار مهم خارج ملعبه على حساب برينتفورد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة 24 الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة بدأت بسيطرة واضحة من توتنهام، حيث تقدم الفريق بهدف أول في الدقيقة 29 بعدما سجل لاعب برينتفورد فيتالي يانلت بالخطأ في مرماه. ورغم محاولات برينتفورد للعودة في النتيجة، انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، واصل توتنهام تفوقه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 87 عن طريق بابي سار بعد تمريرة حاسمة من هيونج مين سون ،هذا الهدف عزز من تفوق توتنهام ومنحه ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، يواصل توتنهام تعزيز مركزه في جدول الترتيب في إطار سعيه للمنافسة على المراكز الأوروبية، بينما تزداد معاناة برينتفورد الذي لم يتمكن من مجاراة إيقاع الضيوف في المباراة.