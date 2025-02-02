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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم بني سويف تقرر مجازاة مسؤولين بسبب خطأ حسابي بدرجات الطلاب

بمدرسة إهاب اسماعيل الثانوية..

الدكتورة أمل الهواري
الدكتورة أمل الهواري وكيل تعليم بني سويف
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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا، من  د. أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن الإجراءات التي اتخذتها المديرية، حيال  الأخطاء التي وقعت أثناء إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانويين بمدرسة إهاب اسماعيل، والتي تضمنت مجازاة المختصين بالكنترول وإدارة المدرسة.

حيث قررت وكيل التعليم معاقبة رئيس الكنترول بخصم 10 أيام من الراتب، و5 أيام من الراتب لمدير المدرسة، و5 أيام  لكل عضو من أعضاء الكنترول بالمدرسة، وذلك بعد مراجعة شاملة للنتائج، حيث تبين وجود خطأ فني في رصد الدرجات، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان دقة النتائج وحفظ حقوق الطلاب.

كما أضافت وكيل الوزارة، أنه  تم إعادة تقدير الدرجات مرة أخرى، والتأكد من صحتها من خلال مراجعة دقيقة، قبل أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد تدقيقها بشكل نهائي، مؤكد أن التحقيقات مستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالدقة  في هذا الشأن.

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