رحيل المنشد عامر التوني مؤسس فرقة "المولوية المصرية"

غيب الموت منذ قليل، المنشد عامر التوني، مؤسس فرقة المولوية المصرية إحدى أقدم وأعرق الفرق التي قدمت فن الإنشاد الصوفي والاستعراضات الروحانية المستوحاة من الطقوس المولوية.

المنشد عامر التوني أسس فرقته عام 1994، كان يسعى لإحياء التراث المولوي المصري والتأكيد على خصوصية الهوية الثقافية والفنية للإنشاد الصوفي في مصر، وقدمت فرقته عروضًا عالمية، مزجت بين الابتهالات الدينية والأداء الاستعراضي.

فن المولوية، نشأ عن الطريقة الصوفية التي أسسها جلال الدين الرومي منذ أكثر من 800 عام.

استطاع التوني أن يمنح هذا الفن طابعًا مصريًا خالصًا، ليتميز عن نظيره التركي والعالمي، وليظل اسمه مرتبطًا بإحياء هذا التراث الفريد.

برحيله، تفقد الساحة الصوفية أحد أبرز روادها، لكن إرثه الفني سيظل شاهدًا على رحلته في نشر الإنشاد الصوفي بأسلوب فريد ومميز.