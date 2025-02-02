عبدالرحيم علي ينعى الزميل مصطفى بيومي

الأحد 02/فبراير/2025 - 06:25 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة «البوابة نيوز»، ببالغ الحزن والأسى، الأديب والناقد الكبير مصطفى بيومي الذي وافته المنية منذ قليل.

وكتب علي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: (ورحل أحد أشجار الصنوبر .. الصديق والأخ والكاتب والأديب الكبير مصطفى بيومي.. الكلمات لا تكفي أو بالأحرى لا يطاوعني قلمي كي أنعيه.. يكفي أن أقول أن قطعة من روحي قد رحلت معه..)

وقدم "علي" خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان.