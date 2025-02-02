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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريستال بالاس يقسو على مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

ماتيتا
ماتيتا
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حقق فريق كريستال بالاس فوزًا ثمينًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 24  الدوري الإنجليزي الممتاز.

 المباراة شهدت شوطًا أولًا خاليًا من الأحداث البارزة، حيث انتهى بالتعادل السلبي وسط أداء متوازن من الطرفين.

في الشوط الثاني، نجح جون فيليب ماتيتا في خطف الأضواء، حيث سجل هدف التقدم لكريستال بالاس في الدقيقة 64 بعد تمريرة حاسمة من دانيال مونيوث.

 وأكد ماتيتا تفوق فريقه بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 89 ليقضي على آمال مانشستر يونايتد في العودة إلى المباراة.

مانشستر يعانى 

بهذا الانتصار، عزز كريستال بالاس موقعه في جدول الترتيب بعد أداء دفاعي منظم وهجمات مرتدة فعالة، بينما يعاني مانشستر يونايتد من خسارة جديدة قد تؤثر على طموحاته في المنافسة على المراكز المتقدمة هذا الموسم حيث وصل إلى المركز 13 بـ 29 نقطة. 

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