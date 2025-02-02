سموحة يفوز على سيراميكا بهدف عبدالكبير الوادي

فاز الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة، على نظيره سيراميكا كلبوباترا، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والستين من ركلة جزاء، سجلها عبدالكبير الوادي.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع تعرض أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا للطرد، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السكندري بهدف.

بهذه النتيجة توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة التاسعة عشر، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة الرابعة عشر.

وبدأ سيراميكا كلبوباترا المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - أحمد قندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - عبد الله مجدي - محمد توني - چاستيس آرثر - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعة، شريف رضا.

خط الوسط: عبد الرحمن عامر، محمد متولي كناريا، محمود صابر.

خط الهجوم: محمد سالم، عبد الكبير الوادي، صامويل أمادي.

وحبي على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور، عمرو السيسي، أبو بكر، محمد سعيد مكرونة، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد مصطفى ميدو، إسلام عطية، محمد سعيد زيكا، محمد كونيه.