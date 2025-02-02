أحمد حسن كوكا يقود هجوم لوهافر أمام أنجيه في الدوري الفرنسي

أعلن الجهاز الفني لنادي لوهافر والذي يلعب له المحترف المصري أحمد حسن كوكا، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة أمام أنجية على ملعب رايموند-كوبا ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: جورجيلين

خط الدفاع: لوريس ، نيجو، سانجانتي ، بالو توريه

خط الوسط: يوتي، دياوارا ، كيتشا

خط الهجوم: كاسيمير ، جوجو ، أحمد حسن كوكا

يسعى لوهافر لتحقيق نتيجة إيجابية والبعد عن خطر الهبوط حيث يقبع فى المركز ال 18 ب13 نقطة و لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، وسط طموحات جماهيره في تحقيق الفوز أمام خصم قوي.