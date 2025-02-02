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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد حسن كوكا يقود هجوم لوهافر أمام أنجيه في الدوري الفرنسي

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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أعلن الجهاز الفني لنادي لوهافر والذي يلعب له المحترف المصري أحمد حسن كوكا، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة أمام أنجية على ملعب رايموند-كوبا ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: جورجيلين 

خط الدفاع: لوريس ، نيجو، سانجانتي ، بالو توريه 

خط الوسط: يوتي، دياوارا ، كيتشا 

خط الهجوم: كاسيمير ، جوجو ، أحمد حسن كوكا 

 يسعى لوهافر لتحقيق نتيجة إيجابية والبعد عن خطر الهبوط  حيث يقبع فى المركز ال 18 ب13 نقطة و لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، وسط طموحات جماهيره في تحقيق الفوز أمام خصم قوي.

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