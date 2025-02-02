ads
الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الصفقات الجديدة تقود مودرن سبورت في مواجهة الأهلى

مودرن سبورت
مودرن سبورت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأهلى، وذلك بعد قليل، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم
خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي
هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، محمود شعبان، ضياء السيد، علي فوزي، أحمد يوسف.

يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات احرز 16 هدفا واهتزت شباكه بـ6 أهداف فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

الصفقات الجديدة تشكيل مودرن مودرن سبورت الأهلى الدوري الممتاز