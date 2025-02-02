الصفقات الجديدة تقود مودرن سبورت في مواجهة الأهلى

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأهلى، وذلك بعد قليل، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة دوري نايل.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا.



ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، محمود شعبان، ضياء السيد، علي فوزي، أحمد يوسف.

يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات احرز 16 هدفا واهتزت شباكه بـ6 أهداف فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.