حزب الاتحاد بالإسكندرية يناقش خطط دعم وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات

عقدت أمانة ذوي الإعاقة بحزب الاتحاد في محافظة الإسكندرية، اجتماعًا، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة التي تهم أصحاب الهمم، وذلك في إطار حرص الأمانة على دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

جاء الاجتماع تحت رعاية الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين الحزب بالإسكندرية، وأدار الاجتماع محمد قطب، الأمين المساعد.

وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من الخطوات والمبادرات، لدعم ذوي الهمم، في مقدمتها، تسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، عُقد اجتماع أمانة محافظة الإسكندرية لذوي الهمم، التي تترأسها الأستاذة ماجدة الهلباوي،

أدار الاجتماع الأمين المساعد الأستاذ محمد قطب، بحضور عدد من الأعضاء لمناقشة خطط دعم وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات.

وشمل الاجتماع الاتفاق على تسهيل استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة من خلال تحديد موعد لمقابلة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المجالس الطبية لبحث إجراءات الاستخراج وسرعة الطباعة.

كما تم الاتفاق على التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم لبحث إمكانية توفير ظل لذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الامتحانات. إلى جانب مقابلة مع مدير مرور الإسكندرية لمناقشة تعديل مدة الإشارات المرورية من 30 ثانية إلى 90-120 ثانية مراعاةً لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق مثل البحر وأبو قير.

واتفقت الأمانة على إطلاق خط نجدة ساخن بالتعاون مع مديرية الأمن ووزارة التضامن والشركة المصرية للاتصالات، للاستجابة السريعة لاستغاثات ذوي الهمم.

وفي إطار الدعم المتواصل لذوي الهمم، تم الاتفاق على وضع خصومات خاصة على الخدمات الطبية والأدوية، فذلا عن توفير فرص عمل لذوي الهمم.

وقال محمد قطب، أمين مساعد حزب الإتحاد بالإسكندرية، إن هذا الاجتماع ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين حياة ذوي الهمم وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات المستشار رضا صقر رئيس الحزب.

وأكد "قطب" استمرار الأمانة في العمل من أجل تحقيق حياة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تقديم المبادرات الفعالة التي تدعم حقوقهم وتسهل دمجهم في المجتمع.