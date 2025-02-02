مصطفي محمد يقود هجوم نانت أمام استاد ريمس في الدوري الفرنسي

كشف نادي نانت الذى يلعب له المحترف المصري مصطفي محمد، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة اليوم، أمام فريق ستاد ريمس ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

التشكيلة الأساسية لفريق نانت:

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: كوكو ، سو ، بالوا ، كوزا ، كاستيليتو

خط الوسط: تشيريفيلا ، ليبنانت

خط الهجوم: أبلاين ، مصطفي محمد ، سايمون

وتقام المباراة على ملعب ريمس، حيث يسعى نانت للعودة بنتيجة إيجابية حيث يقع فى المركز ال 14 بـ 18 نقطة ويحاول أن يعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل ريمس في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز حيث يقع فى المركز 12 بـ22 نقطة