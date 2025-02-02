رئيس إقليم صرف القناة وسيناء يتفقد أعمال الصيانة في مواقع مختلفة بالإسماعيلية

أجري المهندس أحمد محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف القناة وسيناء، زيارة ميدانية لمجموعة من المواقع الحيوية التابعة للإدارة العامة لصرف الإسماعيلية، برفقة المهندس سعيد موسى، مدير عام صرف الإسماعيلية، وذلك في إطار متابعة أعمال الصيانة والتطوير الجاري تنفيذها في المناطق المختلفة ضمن نطاق الإقليم.

شملت الزيارة مجموعة من المواقع الهامة، حيث تم الاطلاع على الأعمال الجارية في عملية حماية ميول مصرف المحسمة بطول 700 متر من البرين، والتي تهدف إلى تعزيز استدامة المصرف وحمايته من التآكل، كما تم تفقد مصرف المحسمة عند الكيلو 5.7، ومتابعة حالة المياه ومسارات الصرف، بالإضافة إلى زيارة محطة رفع رقم 1 على المسار الناقل لمياه مصرف المحسمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة الري والموارد المائية لتحسين شبكة الصرف الزراعي والحفاظ على الموارد المائية، بما يساهم في تحقيق أفضل استفادة من المياه المتاحة في الزراعة، ولضمان كفاءة الأداء في جميع مواقع الصرف.