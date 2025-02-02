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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة الروسية توسع قائمة الدول المسموح لها بدخول سوق العملات لـ40 بلدا

سوق العملات
سوق العملات
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وسعت الحكومة الروسية، قائمة الدول المسموح لها بدخول سوق عملاتها إلى 40 دولة، في إطار تعزيز آلية التحويل المباشر لعملات الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل أسعار صرف مباشرة مقابل الروبل.

وذكرت الحكومة الروسية في بيان نشره موقع "روسيا اليوم" الإخباري اليوم الأحد أنها "زادت عدد الدول الصديقة والمحايدة التي سيسمح لمؤسساتها الائتمانية ووسطائها بالمشاركة في التداولات في السوق المالية الروسية، وسوق أدوات المشتقات المالية إلى 40 دولة"، وشملت القائمة الجديدة كلا من الأرجنتين وكمبوديا ولاوس والمكسيك ونيجيريا وتونس وإثيوبيا.

الحكومة الروسية أسعار صرف