رئيس حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يشنان حملات رقابية لضبط الأسعار

شن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجأة على الأسواق، وذلك للتأكد من ضمان وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين.

وجرى شن حملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن الـ 7سلع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز والمحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد رئيس الجهاز والمحافظ، على جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية، والتأكيد على متابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وضرورة متابعة السبع سلع الغذائية التي تهُم المواطنين خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ.

كما تفقدا عددًا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مُخفضة للمواطنين، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، أخذًا في الاعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وخلال الجولة، جرى الاطمئنان على وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض)، حيث جرى وفرة وإتاحة سلعية في العديد من السلع، كما جرى رصد ثبات واستقرار في أسعار العديد من السلع الغذائية، فضلا عن رصد العديد من الانخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.

كما تفقد رئيس الجهاز والمحافظ، عددًا من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار والأوزان المعلنة، وتلاحظ خلال المرور على العديد من الأفران التزام البعض بالبيع وفقاً للأسعار والأوزان المُعلنة.

وجرى خلال الجولة رصد بعض المخالفين المُتلاعبين بالأوزان والأسعاروالذي جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالة المُخالفين للنيابة العامة.

والتقى رئيس الجهاز والمحافظ، بالمواطنين، وحرصا على الاطمئنان على وفرة السلع الغذائية وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن.

وطالب المواطنين الدولة بالتوسع في إقامة معارض “أهلا رمضان” هذا العام نظرا لوجود انخفاضات سعرية حقيقية، مطالبين الحكومة باستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وانخفاض أسعار السلع، وكذلك استمرار اقامة أسواق اليوم الواحد والتي تُعد مُتنفس لنا وتحقق التوازن في الأسواق.

وأسفرت جهود الجولة، عن رصد العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المُنضبطة ومنها، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، ممارسة السلوك الخادع والإعلان المُضلل، وتداول سلع غذائية مجهولة المصدر، والتلاعب في أوزان وأسعار رغيف العيش السياحي والأفرنجي.

وعلي الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر وإحالة االمخالفين للنيابة العامة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك والمحافظ، على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط وأن الدولة واعية ولن نتهاون في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، مع التأكيد على إنفاذ القانون، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

في سياق متصل أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادر ة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

من جانبه أكد المهندس أيمن عطية، أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع، مؤكداً على أن العديد من السلاسل التجارية قد إستجابت لمبادرات خفض الأسعار خاصة في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا في محافظة القليوبية، نتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية للمواطنين وكذا إقامة أسواق اليوم الواحد التي تُنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار أيمن عطية، إلى أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة، وثقة القيادة السياسية، وهناك اهتمام كبير من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلى تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين، والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع.

جولة رئيس حماية المستهلك

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