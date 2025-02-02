"مهارات التواصل".. ورشة عمل بمركز تدريب الصرف بطنطا

عقدت اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "مهارات التواصل" بمركز تدريب الصرف بمدينة طنطا، وذلك بالتعاون مع أحد البنوك الألمانية، في إطار خطة التدريب لعام 2025.

تهدف الورشة إلى تعزيز مهارات التواصل الفعال بين العاملين في قطاع الموارد المائية والري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وقد شهدت الورشة حضور عدد من المتدربين المتخصصين في مجال الصرف الزراعي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التواصل في بيئة العمل وكيفية تحسين المهارات الشخصية والفنية في مجال التفاعل مع الزملاء والشركاء.

تضمن البرنامج التدريبي عرض مجموعة من المحاضرات العملية والنظرية التي تناولت أساليب التواصل الفعال، وكيفية تحسين العلاقات المهنية عبر تطوير مهارات الاستماع، والإقناع، والعرض.

كما تم تنظيم جلسات تفاعلية لتمكين المشاركين من تطبيق المهارات التي تم تعلمها في المواقف الحياتية والعملية.

من جانبه، أشاد المشاركون بالورشة وأكدوا على أهميتها في تعزيز القدرة على التواصل بفعالية في العمل، بما يعود بالنفع على تحسين الأداء العام وتقديم خدمة أفضل في مجال الصرف الزراعي.

ورشة عمل مهارات التواصل بمركز تدريب الصرف بطنطا

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