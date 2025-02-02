ads
الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"مهارات التواصل".. ورشة عمل بمركز تدريب الصرف بطنطا

جانب من الورشة
جانب من الورشة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "مهارات التواصل" بمركز تدريب الصرف بمدينة طنطا، وذلك بالتعاون مع أحد البنوك الألمانية، في إطار خطة التدريب لعام 2025.

تهدف الورشة إلى تعزيز مهارات التواصل الفعال بين العاملين في قطاع الموارد المائية والري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وقد شهدت الورشة حضور عدد من المتدربين المتخصصين في مجال الصرف الزراعي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التواصل في بيئة العمل وكيفية تحسين المهارات الشخصية والفنية في مجال التفاعل مع الزملاء والشركاء.

تضمن البرنامج التدريبي عرض مجموعة من المحاضرات العملية والنظرية التي تناولت أساليب التواصل الفعال، وكيفية تحسين العلاقات المهنية عبر تطوير مهارات الاستماع، والإقناع، والعرض.

كما تم تنظيم جلسات تفاعلية لتمكين المشاركين من تطبيق المهارات التي تم تعلمها في المواقف الحياتية والعملية.

من جانبه، أشاد المشاركون بالورشة وأكدوا على أهميتها في تعزيز القدرة على التواصل بفعالية في العمل، بما يعود بالنفع على تحسين الأداء العام وتقديم خدمة أفضل في مجال الصرف الزراعي.

ورشة عمل مهارات التواصل بمركز تدريب الصرف بطنطا

1
1
474780399_925909569726948_911227597663861419_n
474780399_925909569726948_911227597663861419_n
475371731_925909523060286_1025691351712139627_n
475371731_925909523060286_1025691351712139627_n
475471657_925909606393611_442230463551399520_n
475471657_925909606393611_442230463551399520_n
مهارات التواصل مركز تدريب الصرف قطاع الموارد المائية والري الري مجال الصرف الزراعي