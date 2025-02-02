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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لأرسنال في مواجهة مانشستر سيتي

ارسنال
ارسنال
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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق ارسنال، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر سيتي، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد رايا.
خط الدفاع: جوراين تيمبير، ويليام ساليبا، غابرييل ماجاليس، مايلز لويس سكيلي.
خط الوسط: مارتن اوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.
خط الهجوم: كاي هافيرتز، لياندرو تروسارد، غابرييل مارتينيلي.



وكانت مباراة الذهاب قد جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد"، فى الجولة الخامسة من عمر الدوري وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ويخوض فريق أرسنال اللقاء وفي جبعته 47 نقطة محتل بها وصافة ترتيب البريمير ليج حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 13 مباراة، وتعادل في 8، وتعرض للهزيمة في مواجهتين.
في يحتل فريق مانشستر سيتى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، حصدها من 23 جولة، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5، وهزم في 6 مواجهات.

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