مرموش يقود مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة القمة أمام أرسنال، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: ستونز، أكانيجي، جفارديول

خط الوسط: ماتيوس نونيز ، كوفاسيتش ، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين ، إيرلينج هالاند ، عمر مرموش

تقام المباراة على ملعب الاتحاد، حيث يسعى السيتي لتحقيق الفوز ومواصلة تحقيق النتائج الايجابية ، بينما يأمل أرسنال في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على اللقب.

وكانت مباراة الذهاب قد جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد"، فى الجولة الخامسة من عمر الدورى وقد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

ويخوض فريق أرسنال اللقاء وفى جبعته 47 نقطة محتل بها وصافة ترتيب البريمير ليج حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 13 مباراة، وتعادل فى 8، وتعرض للهزيمة فى مواجهتين.

في يحتل فريق مانشستر سيتى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، حصدها من 23 جولة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 5، وهزم فى 6 مواجهات.