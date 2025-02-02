جراديشار والشحات يقودان هجوم الأهلي أمام مودرن سبورت

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة مودرن سبورت بعد قليل في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع مودرن سبورت على ملعب السلام في ختام الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - جراديشار

ترتيب الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات احرز 16 هدفا واهتزت شباكه بـ6 أهداف فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

غيابات الأهلي أمام مودرن سبورت

ويغيب عن مباراة اليوم وسام أبو علي ويحيي عطية الله ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وسمير محمد وأشرف داري وعلي معلول ومصطفي مخلوف.

كما يغيب أشرف بن شرقي الوافد الجديد للنادي الأهلي عن الفريق أمام مودرن سبورت بسبب الاصابة التي يعاني منها عندما كان مع فريقه السابق الريان القطري.