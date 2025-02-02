الري: إزالة 3.90 مليون متر مكعب من الترسيبات بالمصارف وتطهير 17.873 كيلومتر من الحشائش

تواصل وزارة الري والموارد المائية، تنفيذ مشروعات ضخمة لتحسين شبكة الصرف الزراعي في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تساهم هذه الجهود في ضمان استدامة الأراضي الزراعية وتحسين إدارة المياه، وبتوجيهات من الدكتور هاني سويلم، وزير الري، وبتنفيذ هيئة مشروعات الصرف، يتم العمل بشكل مستمر على رفع كفاءة المصارف الزراعية وضمان التوسع في استخدام تقنيات حديثة في الري والصرف، كل تلك الخطوات تعد جزءًا من استراتيجية مصر لتحقيق الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

وتسعى وزارة الري والموارد المائية، برئاسة الدكتور هاني سويلم، إلى تعزيز القدرات المائية في مصر وتحقيق كفاءة عالية في إدارة شبكات الصرف الزراعي، في خطوة تهدف لتحسين استدامة الزراعة والمساهمة في دعم الإنتاجية الزراعية، وكجزء من هذه الجهود، قامت هيئة مشروعات الصرف بتنفيذ أعمال ضخمة خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، شملت نزع الحشائش على مسافات شاسعة من المصارف، بالإضافة إلى تجريف مساحات ضخمة من الترسبات، وصيانة شبكات الصرف المغطى، مما يعكس عزم الدولة على رفع كفاءة منظومة الري والزراعة.

نزع حشائش بمسافات تصل لـ17,873 كيلومترًا

وفي إطار خطة الوزارة لتحسين أداء منظومة الصرف الزراعي، تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الهامة التي تصب في مصلحة القطاع الزراعي، والتي تضمنت أعمالًا شاملة في الصرف المكشوف والمغطى، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث قامت هيئة مشروعات الصرف بإنجاز عمليات نزع حشائش بمسافات تصل إلى 17,873 كيلومترًا، مما أسهم بشكل كبير في تحسين قدرة المصارف على تصريف المياه بشكل أكثر فعالية.

إزالة حوالي 3.90 مليون متر مكعب من الترسبات وتمهيد جسور المصارف على مسافة 964 كيلومترًا

أما بالنسبة للتجريف، فقد تمت إزالة حوالي 3.90 مليون متر مكعب من الترسبات، وهو ما ساهم بشكل كبير في توسيع المساحات المائية وتحسين انسيابية المياه داخل المصارف، ولم تقتصر تلك الجهود على ذلك فقط، بل شملت تمهيد جسور المصارف على مسافة 964 كيلومترًا لضمان استدامة تلك المصارف وتوفير بيئة آمنة وفعّالة لمرور المياه.

تنفيذ أكثر من 750 ألف عملية تطهير لغرف الصرف المغطى في زمام 2.90 مليون فدان

وإلى جانب هذه الإنجازات الميدانية في الصرف المكشوف، واصلت هيئة مشروعات الصرف تنفيذ خطتها لصيانة شبكات الصرف المغطى، حيث تم تنفيذ أكثر من 750 ألف عملية تطهير لغرف الصرف المغطى، كما تم غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يصل إلى 2.90 مليون فدان، مما ساهم في رفع كفاءة تلك الشبكات وضمان استخدامها بشكل مثالي في خدمة القطاع الزراعي.

متابعة دقيقة لحالة المناسيب في كافة المصارف الزراعية

وفي إطار الحرص على الحفاظ على المناسيب الآمنة للمصارف الزراعية، قام قطاع الري بمتابعة دقيقة لحالة المناسيب في كافة المصارف الزراعية، لضمان عدم حدوث أي مشاكل تتعلق بتراكم المياه أو تراجع كفاءتها، هذا بالإضافة إلى التنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، مما ساعد على تحسين أداء هذه المحطات في صرف المياه بشكل أكثر كفاءة.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقوم بالإشراف على أعمال تطهير 4442 مصرفًا بمسافات إجمالية تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر، وتتم عمليات التطهير مرتين سنويًا، وتعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الدولة والقيادة السياسية للحفاظ على فعالية شبكة الصرف الزراعي، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف، وهو ما يعزز من قدرة هذه الشبكات على مواجهة التحديات المائية المتزايدة.

