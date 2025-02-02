تشكيل هجومي لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أعلن فريق فالنسيا عن تشكيله الاساسي لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني، في لقاء يسعى فيه "الخفافيش" لمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

تشكيل فالنسيا:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: ديميتري فولكييه – كريستيان موسكيرا – سيزار تاريجا – خوسي لويس جايا

خط الوسط: إينزو بارينيتشيا – لويس ريوخا – أندري ألمييدا

خط الهجوم: دييجو لوبيز نوغويرول – خافيير غيرا – هوجو دورو

تقام المبارة على ملعب "ميستايا"، حيث يسعى فالنسيا لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بينما يأمل سيلتا فيجو في تحسين موقعه والابتعاد عن مراكز الخطر.