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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

فريق فالنسيا
فريق فالنسيا
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أعلن فريق فالنسيا عن تشكيله الاساسي  لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني، في لقاء يسعى فيه "الخفافيش" لمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

 

 تشكيل  فالنسيا:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي
خط الدفاع: ديميتري فولكييه – كريستيان موسكيرا – سيزار تاريجا – خوسي لويس جايا
خط الوسط: إينزو بارينيتشيا – لويس ريوخا – أندري ألمييدا
خط الهجوم: دييجو لوبيز نوغويرول – خافيير غيرا – هوجو دورو

تقام المبارة على ملعب "ميستايا"، حيث يسعى فالنسيا لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بينما يأمل سيلتا فيجو في تحسين موقعه والابتعاد عن مراكز الخطر.

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