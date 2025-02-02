رئيس حماية المستهلك للتجار: ضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع

قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك والمحافظ القليوبية اليوم بجولة تفقدية شملت منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز، بالإضافة إلى 45 مأمورية موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.

تأتي هذه الجولة في إطار التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما تفقدوا عدداً من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية.

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة، لا سيما السبع سلع الأساسية (زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض).

وأظهرت الجولة وفرة وإتاحة في السلع الغذائية، مع وجود تخفيضات في بعض السلع مثل الزيوت والأرز والدقيق، كما شملت الجولة تفقد عدد من المخابز السياحية و الأفرنجية للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المعلنة.

حيث تم رصد بعض المخالفات، مثل التلاعب بالأوزان والأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

التقى رئيس الجهاز والمحافظ بالمواطنين خلال الجولة، حيث عبروا عن رضاهم بوفرة السلع الأساسية وانخفاض أسعارها، مطالبين بزيادة معارض "أهلاً رمضان" وأسواق اليوم الواحد لتحقيق مزيد من التوازن في الأسواق.

كما أن الحملات الرقابية أسفرت عن رصد مخالفات متنوعة، منها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأسعار زائدة، والإعلان المضلل.

حيث تم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك والمحافظ على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق، موضحًا أن هناك تكليفات واضحة من رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق والتصدي لأي مخالفات.