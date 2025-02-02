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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفاندوفيسكي يقود برشلونة للفوز على ألافيس

ليفاندوفيسكى
ليفاندوفيسكى
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فاز فريق برشلونة على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أحرز روبرت ليفاندوفيسكى هدف برشلونة فى الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده إلى النقطة الـ 45 وضعته فى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 21 نقطة فى المركز الـ 18.

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