فيورنتينا ينهي الشوط الأول متفوقًا على جنوى بثنائية نظيفة

حسم فيورنتينا الشوط الأول لصالحه بالتقدم 2-0 على جنوى، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

بدأ أصحاب الأرض اللقاء بقوة، حيث افتتح مويس كين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9 بعد تمريرة متقنة من رولاندو ماندراجورا، مستغلًا ثغرة في دفاع جنوى ليضع الكرة في الشباك.

وواصل فيورنتينا ضغطه، مما أسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 30، حيث تمكن ألبرت غودموندسون من هز الشباك مستفيدًا من تمريرة روبن جوسينس، ليعزز تقدم فريقه ويضع جنوى في موقف صعب قبل انطلاق الشوط الثاني.

حاول جنوى العودة إلى أجواء اللقاء، لكن محاولاته الهجومية اصطدمت بدفاع قوي من فيورنتينا، إلى جانب تألق حارس المرمى الذي حافظ على نظافة شباكه.

من المنتظر أن يشهد الشوط الثاني محاولات من جنوى لتقليص الفارق، بينما يسعى فيورنتينا لتعزيز تفوقه وحسم النقاط الثلاث.