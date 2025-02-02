برقم الجلوس.. محافظة دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط، حيث تم إعلان الرابط لتالي لنتيجة السعادة الإعدادية عبر صفحة مديرية التربية والتعليم في دمياط،

https://www.facebook.com/share/p/18RM9GM6Nq/

وإعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم وضعاف السمع من العام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

حيث تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣٣ الف و٩٦٢ طالب وطالبة، حضر ٣٣ ألف و٥٦٥ طالب ، نجح منهم ٢٨ الف ٢٨٨ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٤.٢٨% ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى ١٠١٨ طالب وطالبة حضر ٩٤٠ طالب ، بنسبة نجاح ٩٠% وبنسب نجاح ١٠٠% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

وتقدم محافظ دمياط، بأصدق التهانى لابنائه وبناته من الطلاب الأوائل ، معربًا عن أصدق امنياته لهم بدوام التوفيق والسداد..



وكان ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قد ادلى بتصريحات صحفية، مؤكدا انه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط خلال ساعات بعد اعتماد النتيجة من الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط حيث تفقد "ياســــر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وذلك للاطمئنان علي اعمال تقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة ، أعمالهم فى تصحيح و رصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وأكـد "عمــــاره" على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى "وكيــــل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح "وكيــــل الـوزارة" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم رصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتور ايمــن الشهــابي محافظ دمياط لاعتمادها وإعلانها.

وخلال جولته وطالب "وكيــــل الوزارة" جميع العاملين، بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، موجها بتوقيع كل مصحح امام السؤال الذي قام بتصحيحة، ومراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق، مشيرًا أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد للدرجات، تمهيدًا لإعداد النتيجة.